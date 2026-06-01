Решение Зеленского относительно УПА поссорило Киев с Польшей Telegraph: Зеленский поссорился с Польшей из-за почитания УПА

Москва1 июн Вести.Глава киевского режима Владимир Зеленский спровоцировал серьезную ссору с Польшей публичным и официальным чествованием Украинской повстанческой армии (признана экстремистской и запрещена на территории РФ), сообщила газета The Telegraph.

Ранее Зеленский переименовал Отдельный центр специальных операций "Север" Сил специальных операций ВСУ в честь "героев УПА", действовавших в годы Второй мировой войны.

Также он добился репатриации останков украинского националиста, нацистского коллаборациониста Андрея Мельника, после чего принял участие в официальной церемонии его перезахоронения.

Эти шаги, отмечают журналисты, вызвали сильное недовольство поляков, поскольку УПА отметилась массовыми убийствами поляков в годы Второй мировой войны.

Президент Польши Кароль Навроцкий заявил, что будет просить лишить г-на Зеленского высшей награды Польши - ордена Белого орла... Премьер-министр Польши Дональд Туск сказал, что шаг господина Зеленского "ранит нашу историческую чувствительность" и "вызывает беспокойство с точки зрения наших отношений". говорится в публикации

Ранее портал Myśl Polska предположил, что намерения властей Польши лишить Зеленского ордена Белого орла может быть признаком процесса ослабления позиций Зеленского на международной арене, запущенном с подачи Соединенных Штатов.