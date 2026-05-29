Москва29 мая Вести.Президент Польши Кароль Навроцкий предложил включить в повестку ближайшего заседания капитулы ордена Белого орла вопрос о лишении главы киевского режима Владимира Зеленского высшей государственной награды республики. Заседание должно пройти 8 июня, сообщает TVP Info.

Поводом стало решение Зеленского присвоить одному из подразделений ВСУ наименование "имени героев УПА" - Украинской повстанческой армии, признанной экстремистской и запрещенной в России.

Я очень серьезно отнесся к предложению депутата Плачка (отобрать у Зеленского орден Белого орла - Прим. ред.) сказал Навроцкий

При этом он уточнил, что окончательное решение принимает не президент, а капитула.

Польский лидер резко раскритиковал действия Киева, связав их с героизацией деятелей ОУН (Организация украинских националистов, признана экстремистской и запрещена в РФ) и УПА. По его оценке, такие шаги показывают, что Украина с точки зрения отношения к исторической памяти пока не готова стать частью европейской семьи.

Навроцкий также выразил возмущение участием Зеленского в мероприятиях, которые, по его мнению, способствуют прославлению лиц, причастных к преступлениям. Ранее Зеленский присутствовал на перезахоронении останков одного из лидеров ОУН Андрея Мельника в Киевской области.

Украинское издание "Страна.ua" ранее сообщало, что власти Украины могут перезахоронить на территории страны ряд почитаемых Киевом украинских деятелей, включая лидеров ОУН Степана Бандеру, Андрея Мельника и Евгения Коновальца.