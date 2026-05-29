Противоречия между Украиной и Польшей назвали неслучайными Фененко: противоречия между Польшей и Украиной имеют объективный характер

Москва29 мая Вести.Нарастающие противоречия между Польшей и Украиной имеют давнюю историю и носят объективный характер. Об этом ИС "Вести" заявил профессор факультета мировой политики МГУ им. М.В. Ломоносова Алексей Фененко.

Ранее президент Польши Кароль Навроцкий поддержал идею лишить главу киевского режима Владимира Зеленского высшей государственной награды республики – ордена Белого орла – из-за героизации нацистов.

Противоречия, которые нарастают между Украиной и Польшей, не случайны и носят объективный характер. За идеей лишить Зеленского ордена Белого Орла стоят именно объективные противоречия, а не субъективные подчеркнул Фененко

Он отметил, что в Польше в целом болезненно относятся к тематике Второй мировой войны.

[Тогда произошла] Волынская резня, это факт известный. Сама территория Польши в ее нынешних границах сложилась по итогам Второй мировой войны, и любое здесь поползновение на пересмотр итогов — это удар и по самой Польше. В Польше никогда не забывали о скрытых территориальных претензиях к Украине — Волынь и Львов вернуть они теоретически вполне могут сказал эксперт

Потому, пояснил профессор, несмотря на проявление в Польше общей антироссийской позиции, трения с Украиной для поляков являются объективными.

Поляки ждали поражения Украины [в 2022-м], чтобы взять часть ее территории себе под контроль. И такой сценарий они, конечно, рассматривают на будущее. Да, [для них] общая антироссийская позиция — это прекрасно, но при этом они примериваются и к части украинской территории тоже. Так что здесь противоречия между Польшей и Украиной существуют. Они носят, конечно, объективный характер резюмировал Фененко

Ранее бывший премьер-министр Польши Лешек Миллер призвал польские власти перестать поддерживать главу киевского режима Владимира Зеленского, свое предложение заявление он опубликовал в соцсети X.