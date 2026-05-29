Москва29 мая Вести.Бывший премьер-министр Польши Лешек Миллер призвал польские власти перестать поддерживать главу киевского режима Владимира Зеленского, соответствующее заявление он опубликовал в соцсети X.

Что более отвратительно? Решение Зеленского или отсутствие реакции со стороны польских властей? написал Миллер

Так экс-премьер Польши ответил на публикацию польского журналиста Лукаша Варзехи о том, что Киеву нужно ощутить конкретные последствия своих действий по пропаганде национализма и символики геноцида. Польша должна немедленно прекратить финансовую поддержку технологии Starlink, а украинцы должны осознавать, что их действия будут иметь последствия, подчеркнул журналист.

Ранее экс-лидер Польши Лех Валенса заявил, что больше не будет поддерживать Зеленского.