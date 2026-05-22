Бывший премьер Польши Миллер указал на лицемерие ЕС Экс-премьер Польши Миллер отметил лицемерие ЕС после слов Мадьяра о России

Москва22 мая Вести.Экс-премьер Польши Лешек Миллер назвал лицемерием реакцию Евросоюза на заявление венгерского премьера Петера Мадьяра о том, что после завершения конфликта на Украине произойдет возврат ЕС к закупкам российского газа.

Когда об этом говорил Орбан, возмущение не знало границ. Его называли "агентом Кремля"... Когда же подобное заявляет новый венгерский лидер, это воспринимается как "предвестник политического реализма" подчеркнул Миллер в личном блоге

Ранее глава европейской дипломатии Кая Каллас заявила, что список требований к России, который намерены сформулировать в ЕС, может содержать пункт о выводе российского военного контингента из Приднестровья.