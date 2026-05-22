Москва22 маяВести.Экс-премьер Польши Лешек Миллер назвал лицемерием реакцию Евросоюза на заявление венгерского премьера Петера Мадьяра о том, что после завершения конфликта на Украине произойдет возврат ЕС к закупкам российского газа.
Когда об этом говорил Орбан, возмущение не знало границ. Его называли "агентом Кремля"... Когда же подобное заявляет новый венгерский лидер, это воспринимается как "предвестник политического реализма"подчеркнул Миллер в личном блоге
Ранее глава европейской дипломатии Кая Каллас заявила, что список требований к России, который намерены сформулировать в ЕС, может содержать пункт о выводе российского военного контингента из Приднестровья.