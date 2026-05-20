На Западе заявление литовского министра признали опасным для Прибалтики Аналитик Меркурис: провокационные заявления Будриса опасны для Прибалтики

Москва20 мая Вести.Слова министра иностранных дел Литвы Кестутиса Будриса о необходимости атаки на Калининград со стороны НАТО могут иметь опасные последствия для Прибалтики. Об этом заявил британский военный аналитик Александр Меркурис.

Он выразил непонимание по поводу того, что европейские лидеры вместо разрядки напряженности в мире наоборот накаляют градус риторики.

Когда по всем рациональным расчетам нужно было бы разрядить обстановку и сбавить градус риторики, [они] очень усердно работают, чтобы добиться противоположного сказал Меркурис в эфире своего YouTube-канала.

Он также назвал заявление Будриса "опасными для самой Прибалтики".

Ранее глава литовского МИД заявил, что у НАТО есть все необходимые средства для нанесения удара по российскому Калининграду и альянс должен показать свою готовность это сделать в случае конфликта.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что подобные заявления европейских политиков граничат с безумием.