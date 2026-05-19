В Совфеде назвали цель провокационного выступления главы МИД Латвии

Москва19 мая Вести.Министр иностранных дел Литвы Кестутис Будрис в своем призыве напасть на Калининградскую область пытался "попасть в струю" настроений в НАТО. Об этом в интервью ИС "Вести" заявил вице-спикер Совфеда Константин Косачев.

При этом западный дипломат говорил от имени всего блока, подчеркнул он.

Мне представляется, что, скорее всего, это попытка как бы так проявить свою ретивость, свою решительность и, что называется, попасть в струю. Совершенно очевидно, что подобного рода настроения в НАТО гуляют сказал Косачев

По его словам, НАТО давно планирует нанести России стратегическое поражение, но никогда не делала официальных заявлений по этому поводу.

Ранее глава литовского МИД заявил, что у НАТО есть все необходимые средства для нанесения удара по Калининграду на территории России.