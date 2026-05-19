Москва19 мая Вести.Сенатор Константин Косачев назвал полной чушью заявление главы МИД Литвы Кестутиса Будриса о Калининграде.

Ранее Будрис призвал страны НАТО ударить по российскому городу.

В интервью ИС "Вести" Косачев отметил, что Будрис своими словами очень серьезно подставляет своих союзников по НАТО и создает им проблемы.

И вот теперь было бы интересно либо дождаться от НАТО реакции на то, что заявил этот одиозный министр, либо потребовать этой реакции от альянса, потому что это либо позиция альянса, которая озвучена министром иностранных дел Литвы, либо это все-таки какое-то частное, одиозное мнение не очень удачливого министра, который несет полную чушь. Мы понимаем, что это чушь, потому что по определению то, что он предлагает, не может произойти сказал Косачев

Парламентарий добавил, что если кто-либо все же попытается совершить атаку на российскую территорию, ответ Москвы на подобную агрессию будет "абсолютно решительным".