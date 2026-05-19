Москва19 маяВести.РФ может потребовать от НАТО реакции на заявление главы МИД Литвы Кястутиса Будриса о нападении альянса на Калининград. Такое мнение ИС "Вести" озвучил вице-спикер Совфеда Константин Косачев.
Он выразил надежду, что такие заявления являются показателем глупости Будриса, а не отражают позицию НАТО.
Было бы интересно либо дождаться от НАТО реакции на то, что заявил этот одиозный министр либо потребовать этой реакции от альянса потому что это, либо позиция альянса, которая озвучена министром иностранных дел Литвы, либо это все-таки какое-то частное, одиозное мнение не очень удачливого министра, который несет полную чушь. … Я надеюсь, что это его собственная инициатива, я надеюсь, что это его собственная глупость, уж простите, в данном случае перейду на личности. Но для того чтобы в этом убедиться, нам, конечно, нужно будет услышать, как от этой позиции дистанцируется военный блок под названием НАТО? Иначе это станет официальной позицией НАТОрассказал Косачев
Ранее Косачев напомнил, что Россия никогда не угрожала ни одной стране, являющейся членом НАТО.