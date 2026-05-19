Россия может потребовать от НАТО ответа на заявление главы МИД Литвы Косачев: РФ может потребовать от НАТО реакции на заявление главы МИД Литвы

Москва19 мая Вести.РФ может потребовать от НАТО реакции на заявление главы МИД Литвы Кястутиса Будриса о нападении альянса на Калининград. Такое мнение ИС "Вести" озвучил вице-спикер Совфеда Константин Косачев.

Он выразил надежду, что такие заявления являются показателем глупости Будриса, а не отражают позицию НАТО.

Было бы интересно либо дождаться от НАТО реакции на то, что заявил этот одиозный министр либо потребовать этой реакции от альянса потому что это, либо позиция альянса, которая озвучена министром иностранных дел Литвы, либо это все-таки какое-то частное, одиозное мнение не очень удачливого министра, который несет полную чушь. … Я надеюсь, что это его собственная инициатива, я надеюсь, что это его собственная глупость, уж простите, в данном случае перейду на личности. Но для того чтобы в этом убедиться, нам, конечно, нужно будет услышать, как от этой позиции дистанцируется военный блок под названием НАТО? Иначе это станет официальной позицией НАТО рассказал Косачев

Ранее Косачев напомнил, что Россия никогда не угрожала ни одной стране, являющейся членом НАТО.