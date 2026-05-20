Песков прокомментировал заявления МИД Литвы о возможности атаки Калининграда Песков: заявления Литвы о возможности атаки Калининграда на грани безумия

Москва20 мая Вести.Заявления Литвы о возможности атаки Калининграда находятся на грани безумия, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков Павлу Зарубину для ИС "Вести".

Песков усомнился в том, что к подобным заявлениям нужно относиться серьезно.

Ну, это заявление на грани безумия. Ну, наверное, я не думаю, что к этому нужно серьезно относиться. Это скорее свидетельствует о том, какие там оголтелые политики. То есть политики настолько оголтелые, вряд ли способны на какие-то продуманные, изощренные действия. Это хорошо сказал пресс-секретарь президента

Ранее министр иностранных дел Литвы Кестутис Будрис заявил, что у Североатлантического альянса есть все необходимые средства, чтобы нанести удар по Калининграду. По его словам, НАТО должна показать свою готовность это сделать в случае конфликта.

Как предупредил заместитель председателя Совета Федерации РФ Константин Косачев, ответ России в случае агрессии в отношении Калининграда будет решительным и разрушительным.