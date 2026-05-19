Косачев: ответ России на агрессию в отношении Калининграда будет разрушительным

В СФ высказались о возможном ответе России на агрессию в отношении Калининграда Косачев: ответ России на агрессию в отношении Калининграда будет разрушительным

Москва19 мая Вести.Ответ России в случае агрессии в отношении Калининграда будет решительным и разрушительным. Об этом в интервью ИС "Вести" заявил заместитель председателя Совета Федерации РФ Константин Косачев.

Таким образом сенатор прокомментировал слова министра иностранных дел Литвы Кестутиса Будриса, который заявил, что Североатлантический альянс обладает всеми необходимыми средствами для нанесения удара по Калининграду.

Если кто-то попытается поставить в этой части эксперименты, ответ будет, как мы понимаем, абсолютно решительным и абсолютно разрушительным для той страны, которая пойдет на подобного рода агрессию сказал Косачев

Ранее официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова отреагировала на заявление Будриса. Дипломат подчеркнула, что соответствующие призывы являются "суицидальной паранойей".

Как в свою очередь отметил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев, "моськи любят громко лаять на больших".