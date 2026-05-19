Медведев прокомментировал призыв Литвы к атаке на Калининград Медведев о заявлении Литвы про Калининград: моськи любят громко лаять на больших

Москва19 мая Вести.Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев прокомментировал недавние антироссийские заявления из Эстонии и Латвии, отметив, что "моськи любят громко лаять на больших".

В своем канале в MAX Медведев назвал "русофобским лаем" заявление главы МИД Эстонии Маргуса Цахкны о том, что с Россией якобы нельзя вступать в прямые переговоры, а также слова министра иностранных дел Литвы Кестутиса Будриса о том, что страны НАТО должны атаковать Калининград.

Как известно, моськи любят громко лаять на больших в целях повышения авторитета написал Медведев

Зампред Совбеза предложил вместо этого применить статью 5 Вашингтонского договора из-за нападения Украины на "трибалтийские вымираты".

Ранее власти Финляндии и Эстонии официально попросили Украину принять меры для предотвращения инцидентов, связанных с нарушением их госграниц беспилотниками.