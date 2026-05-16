Глава МИД Эстонии предостерег Европу от прямых переговоров с Россией

Москва16 мая Вести.Глава МИД Эстонии Маргус Цахкна предостерег европейских союзников от вступления в прямые переговоры с Россией. Об этом он заявил в интервью в кулуарах конференции Леннарта Мери в Таллине.

По его словам, Москва активизировала контакты со странами Евросоюза (ЕС), однако, считает министр, им следует ужесточить санкции против России, а не идти с ней на диалог.

Сейчас не время для разговоров или переговоров. Сейчас самое время оказать давление на Россию цитирует его Bloomberg

Цахкна также прокомментировал ситуацию с урегулированием украинского конфликта. По его словам, на фоне того, что усилия США в этом вопросе "зашли в тупик", а внимание Вашингтона переключилось на Иран, основные обязательства по поддержке киевского режима, в том числе финансовые, ложатся именно на Европу. В этом случае у ЕС есть все шансы "перехватить инициативу", однако глава эстонского МИД считает этот подход опасным и несвоевременным.

9 мая президент России Владимир Путин в ходе общения с журналистами заявил, что для диалога между Европой и Москвой необходимо выбрать посредника, который одновременно пользуется их доверием и не "наговорил гадостей" в адрес РФ. Таким человеком он видит экс-канцлера ФРГ Герхарда Шредера.

В ответ на это немецкий канцлер Фридрих Мерц резко заявил, что "европейцы сами решают, кто будет говорить от их имени".