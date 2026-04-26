Министр Цахкна потребовал от России вернуть Киеву контроль над энергообъектами Глава МИД Эстонии потребовал от России вернуть Украине все объекты энергетики

Москва26 апр Вести.Эстонский министр иностранных дел Маргус Цахкна потребовал от Москвы немедленно вернуть Киеву контроль над всеми энергетическими объектами.

Он также заявил, что против российского энергетического сектора Европа должна ввести более жесткие санкции.

Россия немедленно должна вывести свои войска со всех украинских энергетических объектов и вернуть Украине полный контроль над ними написал Цахкна в соцсети X

Ранее Маргус Цахкна заявил о нежелании оглядываться назад и восстанавливать отношения с РФ. Он также заявлял, что Европа никогда не примет насильственное изменение границ между государствами. В ответ для РИА Новости официальный представитель МИД России Мария Захарова пояснила, что политика Евросоюза должны оглядываться назад не из-за России, а из-за собственных извращенных ценностей.

Самый крупный энергетический объект Украины перешел под российский контроль в октябре 2022 года. Это Запорожская АЭС - самая крупная атомная электростанция на европейском континенте. ЗАЭС находится на левом берегу Днепра рядом с городом-атомщиков Энергодаром. Вооруженные силы Украины (ВСУ) с тех пор регулярно обстреливают территорию атомной электростанции и выводят из строя линии электропередачи (ЛЭП), подающие на остановившую работу электростанцию энергию извне. Длительное отсутствие энергии для систем охлаждения и контроля за АЭС могут вызвать нежелательные сценарии развития ситуации.