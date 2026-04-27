Депутат Шеремет назвал гнусным требование главы МИД Эстонии к России Шемерет назвал гнусным требование главы МИД Эстонии к РФ по объектам энергетики

Москва27 апр Вести.Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет прокомментировал требование главы МИД Эстонии Маргуса Цахкна к России вернуть Украине контроль над энергетическими объектами. Его слова приводит РИА Новости.

Главе МИД Эстонии следовало бы прикусить язык и прекратить делать гнусные заявления в отношении России. Как говорится, не зная броду, не суйся в воду сказал Шеремет

По словам парламентария, Цахкна, видимо, вообразил себя "великим дипломатом великой сверхдержавы", если взялся диктовать России условия и требования.

Эстонскому горе-дипломату стоило бы вспомнить, что вся инфраструктура, включая энергетическую, в его стране-карлике была построена в советское время. Поэтому как бы его провокационные и бестолковые заявления не вышли ему боком сказал депутат

Ранее глава МИД Эстонии заявил в соцсети X, что России следует немедленно произвести вывод войск со всех энергообъектов Украины и передать ей полный контроль над ними, включая Запорожскую атомную электростанцию (АЭС). Помимо этого, Цахкна выступил за введение более жестких санкций в отношении российского энергетического сектора.