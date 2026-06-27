Настало время: в Эстонии заявили о необходимости усиления давления ЕС на Россию Глава МИД Эстонии Цахкна: Европе следует усилить давление на Россию

Москва27 июн Вести.Европе следует усилить давление на Россию и продолжать наращивать поддержку киевского режима. Об этом заявил глава МИД Эстонии Маргус Цахкна в интервью Bloomberg в кулуарах конференции по восстановлению Украины в Гданьске.

Сейчас настало время проявить стратегическое терпение, оказать больше давления на Россию, чтобы быть готовыми к любым ответным действиям с ее стороны сказал министр

Собеседник агентства также призвал страны ЕС усилить военную и финансовую помощь Киеву. По его мнению, якобы только при этих условиях российские власти будут готовы сесть за стол переговоров, хотя официальная Москва не раз заявляла о приверженности именно дипломатического пути урегулирования конфликта.