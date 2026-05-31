Москва31 маяВести.Россия пытается заманить Запад в ловушку разговорами о мирном урегулировании украинского конфликта, заявил спикер министерства иностранных дел Эстонии Йонатан Всевиов.
Кремль обостряет напряженность с НАТО в последней попытке заманить Запад в ловушку переговоров, расколоть его в вопросе поддержки Украины и отвлечь нас от нашего курсанаписал он в соцсети X
По его предположению, Москва считает, что "время на ее стороне" и что "рано или поздно" Запад предложит в ходе переговорного процесса то, чего Москва якобы не смогла бы добиться на поле боя. Именно в этом в этом Всевиов увидел "ловушку".
Представители стран Европейского союза, как объяснил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, только имитируют желание вести переговоры по вопросу урегулирования украинского конфликта.
Эти обсуждения о переговорах — это такая квазисхоластика. А действия направлены только на то, чтобы дальше давить, чтобы те воевали и ни с кем не договаривались. Вот реальностьзаявил он журналистам 27 мая
Директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин предупредил, что Евросоюз усиленно вооружается, превращаясь в военный альянс против России.
Ни для кого не секрет, что этот альянс направлен против нашей странызаявил он 28 мая в рамках I Международного форума по безопасности
Нарышкин добавил, что в ЕС хотят компенсировать убытки за счет разграбления России в будущем, что соответствует типичному примеру "колониального мышления и высокомерия, от которого никак не может избавиться деградирующая европейская верхушка".