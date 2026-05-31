В МИД Эстонии обвинили Россию в попытке заманить Запад в ловушку Спикер МИД Эстонии Всевиов обвинил РФ в попытке заманить Запад в ловушку

Москва31 мая Вести.Россия пытается заманить Запад в ловушку разговорами о мирном урегулировании украинского конфликта, заявил спикер министерства иностранных дел Эстонии Йонатан Всевиов.

Кремль обостряет напряженность с НАТО в последней попытке заманить Запад в ловушку переговоров, расколоть его в вопросе поддержки Украины и отвлечь нас от нашего курса написал он в соцсети X

По его предположению, Москва считает, что "время на ее стороне" и что "рано или поздно" Запад предложит в ходе переговорного процесса то, чего Москва якобы не смогла бы добиться на поле боя. Именно в этом в этом Всевиов увидел "ловушку".

Представители стран Европейского союза, как объяснил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, только имитируют желание вести переговоры по вопросу урегулирования украинского конфликта.

Эти обсуждения о переговорах — это такая квазисхоластика. А действия направлены только на то, чтобы дальше давить, чтобы те воевали и ни с кем не договаривались. Вот реальность заявил он журналистам 27 мая

Директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин предупредил, что Евросоюз усиленно вооружается, превращаясь в военный альянс против России.

Ни для кого не секрет, что этот альянс направлен против нашей страны заявил он 28 мая в рамках I Международного форума по безопасности

Нарышкин добавил, что в ЕС хотят компенсировать убытки за счет разграбления России в будущем, что соответствует типичному примеру "колониального мышления и высокомерия, от которого никак не может избавиться деградирующая европейская верхушка".