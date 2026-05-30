В МИД России заявили о неискренности позиции стран НАТО о переговорах по Украине МИД РФ: позиция стран НАТО о переговорах по Украине непоследовательна

Москва30 мая Вести.Заявления европейских политических деятелей стран НАТО касательно урегулирования конфликта на Украине непоследовательны, указывает Министерство иностранных дел России своем канале в Telegram.

Отмечается, что на протяжении последних полутора лет представители стран НАТО делают противоречивые заявления: то о необходимости начала скорейших переговоров с Москвой с целью установления прочного мира, то о необходимости "давления" на Россию, то об оказании помощи боевикам ВСУ и войне до победного конца.

Непоследовательная позиция европейцев заставляет, мягко говоря, усомниться в искренности их намерений говорится в сообщении

Ранее в Швейцарии выразили готовность вновь предоставить Женеву в качестве площадки для потенциальных переговоров Москвы и Киева по урегулированию украинского конфликта.

Финская газета Helsingin Sanomat (HS) писала, что на роль главного европейского переговорщика с Россией Евросоюз рассматривает президента Финляндии Александра Стубба. В то же время глава европейской дипломатической службы Кая Каллас выступила против обсуждения кандидатуры представителя от ЕС для переговоров с Россией