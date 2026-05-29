Politico: глава МИД Норвегии разошелся с Каллас в вопросе о переговорах с РФ

Москва29 мая Вести.Министр иностранных дел Норвегии Эспен Барт Эйде выразил несогласие с позицией главы европейской дипломатии Каи Каллас по вопросу о целесообразности переговоров между ЕС и Россией.

Как говорится в материале издания Politico, Эйде выразил мнение, что участие Европы в диалоге с Россией, "даже если он носит метафорический характер", является более рациональным подходом, чем полный отказ от общения.

Я считаю, что у Европы есть свои собственные реальные интересы, которые частично совпадают с интересами Украины, но также выходят за их рамки приводит Politico слова главы норвежского внешнеполитического ведомства

18 мая упомянутое издание опубликовало список возможных кандидатов на роль европейского переговорщика в потенциальном диалоге с Россией. Среди них были названы бывший канцлер Германии Ангела Меркель, экс-премьер Италии Марио Драги и президент Финляндии Александр Стубб.

Оценивая ситуацию, Каллас признала, что ЕС не будет нейтральной стороной в случае начала диалога с Москвой, поскольку в украинском конфликте открыто поддерживает одну из враждующих сторон.

Еврокомиссар выступила против обсуждения любых кандидатур, назвав дискуссию по этому вопросу "ловушкой", в которую Россия пытается втянуть общеевропейское объединение.

До этого президент России Владимир Путин, отвечая на вопрос о возможном переговорщике со стороны Европы, заявил, что лично он предпочел бы бывшего канцлера ФРГ Герхарда Шредера.

Вместе с этим глава российского государства добавил, что выбор остается за европейцами, которые должны доверять своему представителю.