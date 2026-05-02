В МИД РФ назвали условие для надежного урегулирования конфликта на Украине

МИД РФ: украинское урегулирование требует отказа НАТО от ущемления интересов РФ В МИД РФ назвали условие для надежного урегулирования конфликта на Украине

Москва2 мая Вести.Для достижения устойчивого мира на Украине страны НАТО должны отказаться от стремления нанести стратегическое поражение России. Об этом сообщил посол по особым поручениям МИД РФ Андрей Белоусов, его слова передает ТАСС.

Он также подчеркнул, что силовой потенциал Североатлантического альянса укреплялся последние 20 лет для оказания давления на неугодные страны.

Что касается надежного урегулирования украинского конфликта, то путь к нему лежит через отказ всех членов НАТО от стремления нанести России стратегическое поражение и ущемить наши коренные интересы заявил Белоусов

Он отметил, что расширение НАТО является примером "ползучей геополитической агрессии" против Москвы.

Белоусов также отметил, что западная ядерная тройка неограниченно наращивает ядерный потенциал, не беря во внимание Договор о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО).

Ранее президент США критически высказался о НАТО в свете украинского конфликта, заявив, что действия альянса привели "к полному бардаку и хаосу" на Украине.