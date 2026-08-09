МИД: НАТО приближается к столкновению с Россией, потворствуя украинской военщине

МИД: потворство НАТО украинской военщине ведет альянс к столкновению с Россией МИД: НАТО приближается к столкновению с Россией, потворствуя украинской военщине

Москва9 авг Вести.Страны Североатлантического альянса, потворствуя украинской военщине, неумолимо приближаются к столкновению с Россией, заявил ТАСС глава второго европейского департамента МИД России Юрий Пилипсон.

По его словам, ответственность за ухудшение ситуации ложится на тех европейцев, кто "безответственно ставит на кон судьбу собственного народа".

Важно понимать, что потворство украинской военщине со стороны государств - членов НАТО неумолимо приближает альянс к прямому столкновению с Россией указал российский дипломат

Ранее Владимир Зеленский в очередной раз напомнил Западу о нехватке на Украине средств ПВО, способных перехватывать или сбивать баллистические ракеты. После этого генсек НАТО Марк Рютте заявил, что альянс обсуждает возможность продолжения поставок Украине средств ПВО.

Сообщалось, что США собираются поставить Украине американские системы вооружений, находящиеся в Турции, в том числе реактивные системы залпового огня MLRS и баллистические ракеты ATACMS.