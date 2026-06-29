Захарова: НАТО и Украина планируют создать оружие для поражения авиабаз РФ

НАТО и Киев планируют создать оружие для поражения авиабаз РФ, заявили в МИД Захарова: НАТО и Украина планируют создать оружие для поражения авиабаз РФ

Москва29 июн Вести.Североатлантический альянс совместно с Украиной готовится создать оружие для поражения российских авиабаз, в том числе в глубине страны. Об этом заявила официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова.

Комментарий дипломата в связи с антироссийскими планами НАТО по разработке перспективных систем вооружений в интересах Киева размещен на официальном сайте МИД.

Речь, в частности, идет о создании оружейных средств для массированного поражения и долгосрочного вывода из строя российских аэродромов и авиабаз, в том числе в глубине территории нашей страны сообщила Захарова

Она также назвала планы альянса по разработке систем вооружений безрассудно агрессивными. Подобные шаги дают российским военным дополнительные основания демонстрировать повышенное внимание к любым предприятиям, которые задействованы в разработке и производстве применяемых против РФ вооружений, добавила Захарова.

Ранее дипломат также высказалась о последствиях размещения ядерного оружия Финляндией.