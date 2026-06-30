Москва30 июнВести.Североатлантический альянс совместно с киевским режимом планирует разработать новые типы ракетного вооружения для нанесения ударов по российским авиабазам. Такое предположение в интервью ИС "Вести" сделал политолог, директор по аналитическим проектам Агентства политических и экономических коммуникаций Михаил Нейжмаков.
Он отметил, что сегодня Украина ведет переговоры с Францией о получении лицензии на производство дальнобойных ракет.
Возможно, речь идет о ракетных вооружениях, по крайней мере, как раз накануне министр обороны Украины Михаил Федоров упоминал, что Киев ведет с Парижем переговоры о получении лицензии на производство дальнобойных ракет. Хотя тот же Федоров сделал оговорку, что такой переговорный процесс пока не завершенсказал Нейжмаков
Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что НАТО и Украина готовятся создать оружие для ударов по российским авиабазам, в том числе в глубине страны. Она также назвала планы альянса по разработке подобных систем вооружения безрассудно агрессивными.