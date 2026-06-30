Эксперт предположил, какое оружие необходимо НАТО для ударов по авиабазам РФ НАТО планирует создать новый тип ракет для нанесения ударов по авиабазам РФ

Москва30 июн Вести.Североатлантический альянс совместно с киевским режимом планирует разработать новые типы ракетного вооружения для нанесения ударов по российским авиабазам. Такое предположение в интервью ИС "Вести" сделал политолог, директор по аналитическим проектам Агентства политических и экономических коммуникаций Михаил Нейжмаков.

Он отметил, что сегодня Украина ведет переговоры с Францией о получении лицензии на производство дальнобойных ракет.

Возможно, речь идет о ракетных вооружениях, по крайней мере, как раз накануне министр обороны Украины Михаил Федоров упоминал, что Киев ведет с Парижем переговоры о получении лицензии на производство дальнобойных ракет. Хотя тот же Федоров сделал оговорку, что такой переговорный процесс пока не завершен сказал Нейжмаков

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что НАТО и Украина готовятся создать оружие для ударов по российским авиабазам, в том числе в глубине страны. Она также назвала планы альянса по разработке подобных систем вооружения безрассудно агрессивными.