Несколько стран G7 хотят собирать дальнобойные ракеты на Украине Страны G7 могут развернуть на Украине производство дальнобойных ракет

Москва17 июн Вести.Несколько европейских стран, входящих в "Большую семерку", при поддержке США планируют развернуть на территории Украины сборку баллистических ракет. Об этом сообщает издание Le Parisien со ссылкой на источники.

Журналисты уточняют, что речь идет о лицензионном производстве.

Мы будем производить по лицензии не только системы противовоздушной обороны, но и средства для нанесения глубоких ударов добавил источник

Издание уточняет, что, помимо прочего, лидеры G7 договорились об усилении давления на Россию и о наращивании поставок киевскому режиму систем противовоздушной обороны и дальнобойных видов оружия. Также они готовы развивать военные производства на территории Украины.

Ранее канцлер Германии Фридрих Мерц сообщил, что производители оружия из США могут выдавать лицензии на выпуск своей продукции европейским компаниям. Кроме того, по словам немецкого канцлера, на саммите G7 во Франции впервые удалось согласовать совместную декларацию.

Между тем министр обороны Украины Михаил Федоров заявил, что в распоряжении ВСУ скоро появятся баллистические ракеты для ударов вглубь территории РФ.

Глава киевского режима Владимир Зеленский, в свою очередь, обсудил с президентом США Дональдом Трампом лицензионное производство ракет для систем ПВО.