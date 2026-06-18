Трамп может разрешить компаниям из США наладить выпуск ракет для Киева в Европе

Трамп может разрешить сборку американских ракет для Украины в Европе Трамп может разрешить компаниям из США наладить выпуск ракет для Киева в Европе

Москва18 июн Вести.Президент США Дональд Трамп намерен попросить американские военные компании наладить лицензионное производство ракет для Киева в Европе и на Украине, сообщает агентство Bloomberg.

Украине требуются средства противовоздушной обороны (ПВО), в частности, ракеты-перехватчики, способные сбивать российские баллистические ракеты. Такие ракеты производят только в США. Однако в ходе военных действий против Ирана американский арсенал ракет для ПВО сильно сократился, а на его восполнение нужно время, отмечает агентство.

Трамп сообщил союзникам, что изучит возможность лицензирования [производства ракет за пределами CША] уточняет Bloomberg

При этом Вашингтон очень осторожно относится к таким лицензионным соглашениям из соображений безопасности, интеллектуальной собственности и цепочек поставок.

Глава киевского режима Владимир Зеленский направил Трампу письмо с просьбой ускорить передачу Киеву комплексов ПВО, но Трамп проигнорировал обращение Зеленского.

На полях саммита "Большой семерки" (G7) президент США заявил, что его администрация изучит запрос Украины на предоставление ей разрешения на производство ракет для американских зенитных ракетных комплексов (ЗРК) Patriot.

Между тем США не смогут компенсировать Киеву нехватку ракет для систем Patriot, даже если увеличат поставки до максимального уровня.