Трамп предположил, что Киев может использовать ракеты Patriot против США

Трамп назвал причину отказа от передачи Киеву прав на производство ракет Patriot Трамп предположил, что Киев может использовать ракеты Patriot против США

Москва1 авг Вести.Президент США Дональд Трамп отказался передавать Украине права на производства зенитных ракет Patriot из опасений, что это оружие может быть использовано против Америки. Об этом сообщает The New York Times (NYT).

Журналисты напомнили, что 8 июля Трамп на встрече с лидером киевского режима Владимиром Зеленским на полях саммита НАТО в Анкаре заверил, что Штаты готовы поделиться секретом производства оружия.

Позднее американский лидер изменил свое решение.

Трудно отдавать такого рода технологии. Те люди, которым вы даете технологии, однажды могут отвернуться от вас. Поэтому мы должны быть очень осторожны приводит NYT заявление Трампа

Ранее военный эксперт, историк войск ПВО Юрий Кнутов заявил, что Украина может получить от США не более 10-20 ракет для американских комплексов Patriot, чего ей хватит примерно на одну ночь.