Трамп не уверен в передаче Украине лицензии на выпуск боеприпасов для Patriot

Стало известно о сомнениях Трампа по поводу передачи Киеву лицензии для Patriot Трамп не уверен в передаче Украине лицензии на выпуск боеприпасов для Patriot

Москва31 июл Вести.Президент США Дональд Трамп пока не принял окончательного решения по вопросу о передаче Украине лицензии на производство боеприпасов для зенитных ракетных комплексов Patriot.

Мы рассматриваем этот вопрос сказал американский лидер в интервью газете Financial Times (FT)

Он назвал эти вооружения "очень необычными" и подчеркнул необходимость взвешенного подхода перед возможным согласием США на передачу подобных лицензий.

В этой связи глава Белого дома признался, что "не уверен", получит ли Киев от Вашингтона такое разрешение, которое имеет для украинской стороны важное значение, говорится в статье.

До этого Трамп говорил о готовности рассмотреть передачу Киеву лицензии на производство комплексов Patriot.

Ранее военный эксперт, историк войск ПВО Юрий Кнутов предположил количество ракет для комплексов Patriot, которое Украина может получить от Соединенных Штатов.