Москва31 июлВести.Президент США Дональд Трамп пока не принял окончательного решения по вопросу о передаче Украине лицензии на производство боеприпасов для зенитных ракетных комплексов Patriot.
Мы рассматриваем этот вопроссказал американский лидер в интервью газете Financial Times (FT)
Он назвал эти вооружения "очень необычными" и подчеркнул необходимость взвешенного подхода перед возможным согласием США на передачу подобных лицензий.
В этой связи глава Белого дома признался, что "не уверен", получит ли Киев от Вашингтона такое разрешение, которое имеет для украинской стороны важное значение, говорится в статье.
До этого Трамп говорил о готовности рассмотреть передачу Киеву лицензии на производство комплексов Patriot.
Ранее военный эксперт, историк войск ПВО Юрий Кнутов предположил количество ракет для комплексов Patriot, которое Украина может получить от Соединенных Штатов.