Москва9 июл Вести.Заявление президента США Дональда Трампа о намерении передать Украине лицензию на производство зенитных ракетных комплексов (ЗРК) Patriot может говорить о цели Вашингтона создать мощную коалицию против России. Такое мнение высказал в интервью Владимиру Соловьёву для ИС "Вести" политолог, почетный президент Центра национальных интересов Дмитрий Саймс.

По его мнению, Трамп пообещал Киеву лицензию на производство ЗРК Patriot под влиянием импульса без предварительной проработки.

Я не знаю, пошло там по плану или нет в Анкаре (саммит НАТО в Анкаре. – Прим. ред.), потому что я, наблюдая Трампа уже 10 лет, пришел к выводу, что ожидать от него прямого движения к заданной цели – это просто не то, как этот человек, как этот лидер функционирует. И есть сообщения, что его заявление, что он обещал [главе киевского режима Владимиру] Зеленскому выдать лицензию на производство Patriot на украинской территории – что это заявление никак не было проработано в американском правительстве. Он сделал это заявление на инстинкте, используя свои знаменитые импульсы, а вот как это будет осуществляться на практике и сколько это займет времени, никто не знает. Но одну вещь мы знаем: что слово – не воробей, вылетит – не поймаешь. Что в американской внутренней политике то заявление, которое сделал Трамп, в американской политике для него популярно, это встретит одобрение в Конгрессе, у важных блоков избирателей. И поэтому просто взять его и проигнорировать, я думаю, не получится считает Саймс

По его словам, трудно прогнозировать, сколько времени потребуется, чтобы помочь Украине создать свои Patriot.

Если цель на самом деле не подписать соглашение [об урегулировании конфликта на Украине], а создать мощную коалицию против России, максимально сузить российскую свободу действий и, используя "тактику салями", постепенно сдвигать Россию все дальше и дальше от своих географических и политических рубежей – если так, то, конечно, тогда его заявление о Patriot для Украины имеет смысл отметил Саймс

По мнению политолога, цель Запада очевидна – подготовка к войне с Россией, и дальнейший ход событий зависит от реакции РФ.

Когда готовятся к войне, это не обязательно к войне приведет – хотя бы потому, что это во многом зависит от наших ответных действий, и что, как они увидят, мы им готовы противопоставить… С моей точки зрения наша главная проблема с коллективным Западом состоит не в том, что они не могут оценить наше миролюбие и чистоту наших намерений, а прямо наоборот. Им кажется, что у них есть мандат на безнаказанность, а такого мандата у них нет. И на словах, что безнаказанность закончилась, их, к сожалению, я боюсь, не убедишь заключил Саймс

Свое заявление о передаче Украине лицензии на производство зенитных ракетных комплексов Patriot президент США сделал во время встречи с главой киевского режима Владимиром Зеленским в Анкаре.