Эксперт: цех по производству Patriot под флагом Украины могут сделать в Румынии

Эксперт объяснил, как именно Киев сможет производить Patriot по лицензии США Эксперт: цех по производству Patriot под флагом Украины могут сделать в Румынии

Москва8 июл Вести.Цех по производству американских ракет Patriot под флагом Украины могут построить в Румынии. Такое предположение выдвинут военный эксперт Юрий Кнутов в интервью ИС "Вести".

США намерены передать Украине лицензию на производство зенитных ракетных комплексов (ЗРК) Patriot, сообщил американский лидер Дональд Трамп. Такое заявление президент Соединенных Штатов сделал во время встречи с главой киевского режима Владимиром Зеленским на полях саммита НАТО в Анкаре.

Речь идет скорее всего о том, что будет построен цех с флагом Украины на натовские деньги на территории Румынии. И там же, где уже строится завод, дополнительный какой-то цех они сделают, и там будут собираться эти ракеты. Активная головка самонаведения, двигатели и еще ряд элементов просто будут приходить из США, а второй-третьестепенной важности какие-то конструкции будут делать на этом заводе считает Кнутов

Эксперт отметил, что две фабрики по производству ракет Patriot уже строятся в Германии и Румынии. Немецкий завод откроется либо в конце этого года, либо в начале следующего.

Также Трамп объявил, что американская компания Lockheed Martin создаст в Европе предприятие по обслуживанию комплексов Patriot.