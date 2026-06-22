Зеленский: Украина договорилась с Германией о поставке 600 ракет для Patriot

Зеленский заявил, что Германия поставит Украине 600 ракет для Patriot Зеленский: Украина договорилась с Германией о поставке 600 ракет для Patriot

Москва22 июн Вести.Украина подписала с Германией контакт на поставку 600 ракет для американских зенитных ракетных комплексов (ЗРК) Patriot. Об этом рассказал глава киевского режима Владимир Зеленский.

Производство, то, что сейчас в США, где-то 700 ракет в год. Это американское производство. Они передали лицензии немцам. Немцы некоторое время назад начали производство. Мы уже с ними подписали контракт на серьезную сумму — на 600 ракет. Это хороший контракт заявил Зеленский

Также, по его словам, европейские лидеры и главы американских оборонных предприятий пришли к согласию, что еще одну лицензию на производство таких ракет необходимо дать Украине.

Мы дошли до того, что необходим "ок" лично от президента США Дональда Трампа. Все остальные соглашаются добавил он

Ранее Вооруженные силы Украины (ВСУ) столкнулись с острой нехваткой ракет-перехватчиков для ЗРК Patriot.