Москва22 июнВести.Украина подписала с Германией контакт на поставку 600 ракет для американских зенитных ракетных комплексов (ЗРК) Patriot. Об этом рассказал глава киевского режима Владимир Зеленский.
Производство, то, что сейчас в США, где-то 700 ракет в год. Это американское производство. Они передали лицензии немцам. Немцы некоторое время назад начали производство. Мы уже с ними подписали контракт на серьезную сумму — на 600 ракет. Это хороший контрактзаявил Зеленский
Также, по его словам, европейские лидеры и главы американских оборонных предприятий пришли к согласию, что еще одну лицензию на производство таких ракет необходимо дать Украине.
Мы дошли до того, что необходим "ок" лично от президента США Дональда Трампа. Все остальные соглашаютсядобавил он
Ранее Вооруженные силы Украины (ВСУ) столкнулись с острой нехваткой ракет-перехватчиков для ЗРК Patriot.