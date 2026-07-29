Зеленский заявил, что заручился обещанием Трампа помочь с ракетами для Patriot

Зеленский заручился обещанием Трампа помочь с поставками ракет для Patriot Зеленский заявил, что заручился обещанием Трампа помочь с ракетами для Patriot

Москва29 июл Вести.Президент США Дональд Трамп пообещал помочь Киеву с поставками ракет-перехватчиков для зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) Patriot, но отметил, что они нужны и Вашингтону на фоне конфликта с Ираном. Об этом рассказал лидер киевского режима Владимир Зеленский.

В интервью Axios он раскрыл, о чем говорил с Трампом в Белом доме. Зеленский попросил отправить 300 ракет-перехватчиков для подготовки к зиме.

Трамп обещал попытаться помочь, но также ясно дал понять, что это сложно из-за необходимости в перехватчиках в войне с Ираном цитирует Axios слова Зеленского

Встреча лидера киевского режима и президента США состоялась 28 июля в Вашингтоне. Представителей средств массовой информации не допустили на мероприятие.