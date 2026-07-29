Зеленский: Украина и США могут модифицировать ракеты в аналоги Patriot

Зеленский утверждает, что Украина и США изучают вопрос создания аналога Patriot Зеленский: Украина и США могут модифицировать ракеты в аналоги Patriot

Москва29 июл Вести.Киев и американские оборонные компании изучают возможность модификации баллистических ракет в ракеты-перехватчики. Об этом Axios заявил глава киевского режима Владимир Зеленский.

По его словам, в случае успеха новые противоракетные перехватчики будут иметь характеристики, аналогичные ракетам комплекса Patriot.

Это будет быстрее и дешевле сказал Зеленский в интервью порталу

Он также вновь потребовал от Вашингтона ракеты Patriot. По его словам, президент США Дональд Трамп "обещал попытаться помочь", однако указал на потребности США в перехватчиках на фоне войны с Ираном.

Ранее Зеленский заявил, что одним из результатов его встречи с Трампом может стать визит американских переговорщиков Стивена Уиткоффа и Джареда Кушнера в Киев. По его словам, встреча может пройти в ближайшие две недели.