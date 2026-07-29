Axios: Зеленский ожидает визита Уиткоффа и Кушнера в Киев в ближайшие две недели

Зеленский утверждает, что в Киеве ожидают визита Уиткоффа и Кушнера в августе Axios: Зеленский ожидает визита Уиткоффа и Кушнера в Киев в ближайшие две недели

Москва29 июл Вести.Глава киевского режима Владимир Зеленский заявил, в Киеве в ближайшие две недели ожидают визит спецпосланника Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера. Об этом сообщает Axios.

В интервью изданию Зеленский отметил, что в ходе возможной встречи он намерен подробно обсудить с американской стороной идеи возобновления мирных переговоров по урегулированию конфликта.

Зеленский заявил, что одним из результатов его встречи с Трампом, вероятно, станет визит Кушнера и Уиткоффа в Киев в течение следующих двух недель говорится в публикации

Как отмечает Axios, эта поездка может стать первым визитом Уиткоффа и Кушнера на Украину после нескольких поездок в Россию.

По словам Зеленского, американские переговорщики по-прежнему рассчитывают добиться прекращения огня, чтобы создать условия для дипломатического процесса.

Ранее глава киевского режима заявил, что вопроса о возвращении Крыма нет в украинской повестке дня.