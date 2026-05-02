Kyiv Independent: посланники Трампа не едут на Украину из-за Ирана и логистики

В Киеве объяснили, почему Уиткофф и Кушнер не хотят ехать на Украину Kyiv Independent: посланники Трампа не едут на Украину из-за Ирана и логистики

Москва2 мая Вести.В Вашингтоне растут опасения, что возобновление переговоров по урегулированию украинского конфликта не принесет ощутимых результатов, поэтому посланники президента США Стивен Уиткофф и Джаред Кушнер не торопятся в Киев, пишет украинское издание The Kyiv Independent.

Посланники президента США Дональда Трампа Стивен Уиткофф и Джаред Кушнер не спешат посетить Киев, поскольку в Вашингтоне растут опасения, что возобновление мирных переговоров по Украине может снова не принести ощутимых результатов говорится в статье

Несмотря на многократные обещания посетить Киев, Уиткофф и Кушнер так и не приехали, что вызвало разочарование "дисбалансом в дипломатическом взаимодействии", пишет газета со ссылкой на высокопоставленного украинского чиновника.

Это разочарование публично демонстрировал и глава киевского режима Владимир Зеленский, критикуя посланников американского президента за их визиты в Москву без соответствующей поездки в Киев и называя такой шаг "неуважением".

Визит представителей США осложнен несколькими факторами, пишет издание. Оба посланника "глубоко вовлечены" в американо-иранские переговоры, которые в настоящее время доминируют во внешнеполитической повестке Вашингтона.

Как выразился один чиновник, фокус внимания администрации настолько сильно сместился, что Украина больше не является движущей силой дипломатической повестки дня отмечается в публикации

Кроме того, есть и логистический фактор: воздушное пространство Украины закрыто, а Уиткофф и Кушнер не хотят ехать на поезде.

У Уиткоффа это сложно приводит издание слова человека, знакомого с ходом переговоров

В то же время представитель Белого дома сообщил газете, что визит все еще обсуждается, но пока не запланирован.

Ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщил, что РФ контактирует с американской стороной в рамках обсуждения урегулирования на Украине, но пока трехсторонние переговоры поставлены на паузу.