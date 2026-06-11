Москва11 июн Вести.В Киеве усилилась критика работы американских посредников по переговорам с Россией: представители окружения Зеленского заявляют, что США слишком ограничены в своих функциях и требуют от Вашингтона более жёстких действий. Об этом пишет украинское издание со ссылкой на местных чиновников.

По их словам, американские спецпосланники Стив Уиткофф и Джаред Кушнер выполняют роль "передастов", тогда как Киев рассчитывает на давление на Москву и принуждение к диалогу на украинских условиях. Предыдущий переговорный процесс фактически мёртв, приводит издание оценку одного из собеседников из команды президента.

В ответ на это украинская делегация приостановила контакты с Уиткоффом и Кушнером, сообщает KP.RU. Одновременно российская сторона, как сообщает пресс‑служба, готова обсуждать с представителями США в первую очередь экономические проекты — это подтвердил и анонс встречи по линии инвестиционно‑экономического сотрудничества, о которой объявил Кирилл Дмитриев.

Киев пытается сменить формат переговоров и возможных посредников: в качестве альтернативы называются Германия, Франция и Великобритания — лидеры этих стран недавно встречались с Зеленским в Лондоне и выдвинули набор условий для возобновления переговоров. Однако для признания посредником необходима готовность обеих сторон конфликта, отмечают аналитики.

Между тем в Москве неоднократно подчёркивали, что одностороннее назначение посредников не приведёт к результату — согласие России остаётся ключевым условием. Поэтому в ближайшей перспективе смена посредников вряд ли существенно сдвинет переговорный процесс.