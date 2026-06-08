Москва8 июн Вести.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в нынешних условиях трудно представить возможность переговоров с Украиной.

Комментируя перспективы диалога, он сослался на действия украинской стороны, которые российские власти характеризуют как террористические и преступные.

Президент [России Владимир Путин] сказал, что в нынешних условиях и на фоне тех действий, которые мы видим со стороны киевского режима: террористических, преступных, направленных против детей - очень сложно себе представить, как сейчас можно договариваться с киевским режимом сказал Песков

Ночью в результате атаки украинского беспилотника был поврежден локомотив поезда №68 Москва – Симферополь. Пассажиры поезда не пострадали. Погиб помощник машиниста, машинист электровоза ранен.

К настоящему времени пассажиры всех поездов, находящихся на территории полуострова, эвакуированы в Симферополь на автобусах. Есть задержки в расписании движении поездов.