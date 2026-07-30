Москва30 июл Вести.Бывший министр обороны Украины Михаил Федоров заявил, что намерен продолжить уничтожение россиян.

Свою позицию он изложил в интервью местному изданию.

Я их достану из любого сектора и продолжу уничтожать в промышленных масштабах сказал уволенный министр

Ранее новый главнокомандующий ВСУ Михаил Драпатый также оскорбительно высказался, назвав россиян "нацией, не имеющей права на существование". Кроме того, он дал резко отрицательную характеристику жителям Донбасса.

Российская сторона подчеркнула, что подобные русофобские заявления подтверждают правильность начала спецоперации. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что это решение направлено на защиту и прекращение войны, развязанной киевским режимом.