Москва26 июлВести.Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев назвал слова нового главкома ВСУ Михаила Драпатого о россиянах "смрадным русофобским плевком", отметив, что нужно уничтожить всю неонацистскую суть киевского режима.
Ранее Драпатый оскорбительно высказался о России, назвав россиян нацией, которая "не имеет права на существование". Он также заявил, что большая часть жителей Донбасса - "криминальные элементы", не желающие работать.
Медведев охарактеризовал эти слова Драпатого как "смрадный русофобский плевок" и сравнил главкома ВСУ с грязью, приставшей к "бандеровскому сапогу".
В таком случае нет смысла мыть обувь. Проще выбросить в выгребную яму вонючий сапог, взорвав его вместе с нацистским хозяиномотметил Медведев в своем Telegram-канале
Ранее в МИД РФ назвали слова Драпатого о россиянах подстрекательством к геноциду. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков считает его заявление подтверждением правильности решения РФ о специальной военной операции.
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил дать правовую оценку высказываниям Драпатого.