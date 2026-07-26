Медведев ответил на заявления Драпатого, назвав их смрадным плевком

Медведев отреагировал на слова Драпатого о россиянах Медведев ответил на заявления Драпатого, назвав их смрадным плевком

Москва26 июл Вести.Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев назвал слова нового главкома ВСУ Михаила Драпатого о россиянах "смрадным русофобским плевком", отметив, что нужно уничтожить всю неонацистскую суть киевского режима.

Ранее Драпатый оскорбительно высказался о России, назвав россиян нацией, которая "не имеет права на существование". Он также заявил, что большая часть жителей Донбасса - "криминальные элементы", не желающие работать.

Медведев охарактеризовал эти слова Драпатого как "смрадный русофобский плевок" и сравнил главкома ВСУ с грязью, приставшей к "бандеровскому сапогу".

В таком случае нет смысла мыть обувь. Проще выбросить в выгребную яму вонючий сапог, взорвав его вместе с нацистским хозяином отметил Медведев в своем Telegram-канале

Ранее в МИД РФ назвали слова Драпатого о россиянах подстрекательством к геноциду. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков считает его заявление подтверждением правильности решения РФ о специальной военной операции.

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил дать правовую оценку высказываниям Драпатого.