Москва23 июл Вести.Заявления нового главкома ВСУ Михаила Драпатого о россиянах являются пещерной русофобией и подтверждают обоснованность проведения СВО, заявил зампред Совфеда Константин Косачев.

Ранее Драпатый назвал россиян "нацией, не имеющей права на существование", а жителей Донбасса – "криминальным элементом", нуждающимся в перевоспитании.

Пещерная русофобия подобных персонажей наряду с отсутствием даже начальных признаков образованности и культуры исчерпывающим образом подтверждают и моральную, и нравственную, и гуманистическую обоснованность специальной военной операции сказал Косачев ТАСС

Он добавил, что СВО защищает людей "по эту сторону добра от всех тех, кто противопоставил себя окружающему миру на стороне вселенского зла".

Ранее СМИ сообщали, что Драпатый является в России фигурантом нескольких уголовных производств, включая дела, связанные с террористической деятельностью.