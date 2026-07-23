Политолог о словах Драпатого: по-хорошему договориться с Киевом уже не получится

"По-хорошему договориться не получится": эксперт отреагировал на слова Драпатого Политолог о словах Драпатого: по-хорошему договориться с Киевом уже не получится

Москва23 июл Вести.Заявления нового главкома Вооруженных сил Украины (ВСУ) Михаила Драпатого о россиянах в очередной раз демонстрируют, что договориться по-хорошему с Киевом уже невозможно, заявил в беседе с ИС "Вести" эксперт Центра исследования проблем безопасности РАН, кандидат исторических наук, политолог-американист Константин Блохин.

Он отметил, что Драпатый не просто так был выбран в качестве главкома ВСУ, а потому что он придерживается той же позиции, что и украинские элиты.

Все эти заявления в очередной раз демонстрируют, что вот по-хорошему как-то договориться с преступной киевской хунтой на самом деле не получится. Если и будут какие-то договоренности, то эти договоренности будут саботированы, будут отменены в каком-то будущем сказал Блохин

По словам политолога, единственный путь для подписания мирного соглашения – изменить "преступный киевский мир".

Ранее Драпатый оскорбительно высказался о России, назвав ее нацией, которая "не имеет права на существование". По его словам, русские на протяжении тысячелетий не были цивилизованными, вели захватнические войны и пытались построить империю, и сейчас их поведение не изменилось.

На оскорбления отреагировала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Она заявила, что подобные высказывания со всей очевидностью обнажают нацистскую природу киевского режима.