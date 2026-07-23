Москва23 июл Вести.Новоназначенный главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Михаил Драпатый в недавнем интервью выступил с резкими высказываниями в адрес жителей Донбасса. Он охарактеризовал население региона как "несознательное" и обвинил его в нежелании работать.

Донеччина, Луганщина, к сожалению, за всю историю их существования в большинстве своем и переселенцы, и криминальные элементы, очень много присутствуют заявил Драпатый

По его мнению, в регионе уделялось недостаточно внимания "украинизации", что и привело к текущим результатам. Главком ВСУ также добавил, что "весомое количество" жителей региона якобы стремятся к "халяве" и равнодушны к тому, "в какой стране проживать".

Подобная риторика высшего военного руководства Украины вызывает вопросы, так как она идет вразрез с официальными заявлениями Киева о борьбе за территории и возвращении проживающих там граждан.