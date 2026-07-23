МО отреагировало на смену главкома ВСУ фразой из "Место встречи изменить нельзя"

"А теперь Драпатый!": в МО России отреагировали на нового главкома ВСУ МО отреагировало на смену главкома ВСУ фразой из "Место встречи изменить нельзя"

Москва23 июл Вести.Министерство обороны РФ прокомментировало назначение Михаила Драпатого главкомом Вооруженных сил Украины (ВСУ) фразой из советского сериала "Место встречи изменить нельзя".

А теперь Драпатый! Я сказал: Драпатый! говорится в Telegram-канале ведомства

Таким образом в министерстве обыграли фразу "А теперь Горбатый!", которую произнес начальник отдела по борьбе с бандитизмом Московского уголовного розыска Глеб Жеглов в фильме Станислава Говорухина "Место встречи изменить нельзя".

Новым главнокомандующим ВСУ Михаил Драпатый был назначен 21 июля вместо Александра Сырского, отставки которого уже неделю требовали многие украинские политики и участники митингов.

Экс-премьер Украины Николай Азаров назвал Драпатого стопроцентным нацистом, напомнив, что он участвовал в жестоком подавлении протестов в Мариуполе в 2014 году. По мнению военного корреспондента Александра Сладкова, Драпатый - лютый враг, мясник-инструктор, то есть нелюдь более высшей категории.

Новый главком ВСУ таранил мирных жителей Мариуполя на БМП, участвовал в пытках и репрессиях против жителей города. Сотни людей пропали без вести или были расстреляны.

Следственный комитет РФ заочно обвинил его в организации артиллерийских обстрелов населенных пунктов Донбасса в 2017 и 2019 годах. Их жертвами стали 154 мирных гражданина. В России Драпатый объявлен в розыск.