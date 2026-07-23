Москва23 июлВести.Министерство обороны РФ прокомментировало назначение Михаила Драпатого главкомом Вооруженных сил Украины (ВСУ) фразой из советского сериала "Место встречи изменить нельзя".
А теперь Драпатый! Я сказал: Драпатый!говорится в Telegram-канале ведомства
Таким образом в министерстве обыграли фразу "А теперь Горбатый!", которую произнес начальник отдела по борьбе с бандитизмом Московского уголовного розыска Глеб Жеглов в фильме Станислава Говорухина "Место встречи изменить нельзя".
Новым главнокомандующим ВСУ Михаил Драпатый был назначен 21 июля вместо Александра Сырского, отставки которого уже неделю требовали многие украинские политики и участники митингов.
Экс-премьер Украины Николай Азаров назвал Драпатого стопроцентным нацистом, напомнив, что он участвовал в жестоком подавлении протестов в Мариуполе в 2014 году. По мнению военного корреспондента Александра Сладкова, Драпатый - лютый враг, мясник-инструктор, то есть нелюдь более высшей категории.
Новый главком ВСУ таранил мирных жителей Мариуполя на БМП, участвовал в пытках и репрессиях против жителей города. Сотни людей пропали без вести или были расстреляны.
Следственный комитет РФ заочно обвинил его в организации артиллерийских обстрелов населенных пунктов Донбасса в 2017 и 2019 годах. Их жертвами стали 154 мирных гражданина. В России Драпатый объявлен в розыск.