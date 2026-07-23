Москва23 июл Вести.Назначение Михаила Драпатого на пост главнокомандующего Вооруженными силами Украины (ВСУ) предвещает будущий крах армии.

Такое мнение выразил член Совета Федерации Владимир Джабаров в Telegram-канале.

Сенатор пояснил, что Драпатый представляет собой фигуру совершенно иной формации по сравнению с его предшественниками, указывая на отсутствие у него высшего "хорошего советского образования".

Думаю, что это будущий крах ВСУ написал Джабаров

Политик также обратил внимание на то, что в украинской армии, как он считает, становится все больше "выскочек", продвинувшихся при нынешнем режиме Владмиира Зеленского.

Джабаров напомнил, что новый главком родился на Западной Украине и получил школьное образование уже после 1991 года, изучая материалы из "националистических учебников".

Сенатор подчеркнул, что в 2014 году Драпатый, командуя 72-й механизированной бригадой ВСУ, направил бронетранспортеры против мирных жителей в Мариуполе. Он добавил, что впоследствии Драпатый был объявлен в России военным преступником за обстрелы территорий ДНР и ЛНР.

На этом посту Драпатый сменил Александра Сырского, уволенного 21 июля. МВД России объявило нового главкома ВСУ в розыск. В 2023 году Следственный комитет заочно предъявил Драпатому обвинения в преступлениях против мирного населения Донецкой и Луганской народных республик.