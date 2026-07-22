Драпатый отреагировал нацистским лозунгом на свое назначение главкомом ВСУ

Драпатый прокомментировал свое назначение бандеровским лозунгом Драпатый отреагировал нацистским лозунгом на свое назначение главкомом ВСУ

Москва22 июл Вести.Назначенный новым главнокомандующим ВСУ Михаил Драпатый использовал лозунг националистов из УНА-УНСО (организация признана экстремистской и запрещена в РФ) в своем первом обращении.

В публикации в соцсетях он заявил, что принимает назначение и обратился к военнослужащим ВСУ, использовав лозунг украинских националистов.

Новым главнокомандующим ВСУ Михаил Драпатый был назначен 21 июля вместо Александра Сырского, отставки которого уже неделю требовали многие украинские политики и участники митингов.

Экс-премьер Украины Николай Азаров назвал Драпатого стопроцентным нацистом, напомнив, что он участвовал в жестоком подавлении протестов в Мариуполе в 2014 году. По мнению военного корреспондента Александра Сладкова, Драпатый - лютый враг, мясник-инструктор, то есть нелюдь более высшей категории.

Новый главком ВСУ таранил мирных жителей Мариуполя на БМП, участвовал в пытках и репрессиях против жителей города. Сотни людей пропали без вести или были расстреляны.

Позже СК РФ заочно обвинил его в организации артиллерийских обстрелов населенных пунктов Донбасса в 2017 и 2019 годах. Их жертвами стали 154 мирных гражданина. В России Драпатый объявлен в розыск.