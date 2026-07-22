Москва22 июлВести.Назначенный новым главнокомандующим ВСУ Михаил Драпатый использовал лозунг националистов из УНА-УНСО (организация признана экстремистской и запрещена в РФ) в своем первом обращении.
В публикации в соцсетях он заявил, что принимает назначение и обратился к военнослужащим ВСУ, использовав лозунг украинских националистов.
Новым главнокомандующим ВСУ Михаил Драпатый был назначен 21 июля вместо Александра Сырского, отставки которого уже неделю требовали многие украинские политики и участники митингов.
Экс-премьер Украины Николай Азаров назвал Драпатого стопроцентным нацистом, напомнив, что он участвовал в жестоком подавлении протестов в Мариуполе в 2014 году. По мнению военного корреспондента Александра Сладкова, Драпатый - лютый враг, мясник-инструктор, то есть нелюдь более высшей категории.
Новый главком ВСУ таранил мирных жителей Мариуполя на БМП, участвовал в пытках и репрессиях против жителей города. Сотни людей пропали без вести или были расстреляны.
Позже СК РФ заочно обвинил его в организации артиллерийских обстрелов населенных пунктов Донбасса в 2017 и 2019 годах. Их жертвами стали 154 мирных гражданина. В России Драпатый объявлен в розыск.