Сырский выступил с первым заявлением после отставки с поста главкома ВСУ

Сырский подтвердил уход с поста главкома ВСУ Сырский выступил с первым заявлением после отставки с поста главкома ВСУ

Москва22 июл Вести.Александр Сырский подтвердил уход с поста главкома Вооруженных сил Украины, и заявил, что оставляет армию "в состоянии наступления". Соответствующая запись опубликована в его Telegram-канале.

В своем сообщении военачальник подчеркнул, что независимо от занимаемых должностей, его основной задачей остается участие в боевых действиях, а украинская армия, по его словам, "сегодня наступает".

Сегодня я покидаю должность главнокомандующего Вооруженных сил Украины. <...> Я передаю своему преемнику армию, которая не только держит оборону, но и находится в состоянии наступления написал Сырский

Кроме того, к числу ключевых достижений Сырский отнес создание Сил беспилотных систем, реформирование структуры ВСУ и переход на корпусную систему управления.

14 июля Михаил Федоров был смещен с поста министра обороны Украины, в том числе из-за конфликта с Сырским. 16 июля в украинских городах начались акции протеста против отставки Федорова. Постепенно протестующие начали требовать не только вернуть Федорова, но и уволить Сырского. Накануне глава киевского режима Зеленский объявил об увольнении Сырского. Новым главкомом ВСУ станет Михаил Драпатый.

Как сообщается в Telegram-канале "Соловьёв", Драпатый "прославился" тем, что таранил мирных жителей Мариуполя на БМП в 2014 году. Также новый главком ВСУ участвовал в пытках и репрессиях против жителей города. Сотни людей пропали без вести или были расстреляны.

Следственный комитет РФ заочно обвинил его в организации артиллерийских обстрелов населенных пунктов Донбасса в 2017 и 2019 годах. Их жертвами стали 154 мирных жителя. В России Драпатый объявлен в розыск.