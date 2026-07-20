Москва20 июл Вести.Главком Вооруженных сил Украины (ВСУ) Александр Сырский принес извинения экс-министру обороны страны Михаилу Федорову и заявил, что не считает их отношения конфликтными. Об этом Сырский написал в колонке для издания Militarnyi.

Федоров 15 июля заявил, что уходит с поста министра обороны Украины. Украинские СМИ писали, что его уволили из-за серьезного конфликта с Сырским. Уход Федорова спровоцировал массовые протесты в украинских городах.

По словам Сырского, для него было неожиданностью узнать, что между ним и Федоровым есть конфликт.

Я воспринимал наши отношения как рабочие: со сложными вопросами, с разными позициями. Если я кого-то чем-то обидел: Михаил Альбертович, простите отмечается в публикации

Главком ВСУ раскритиковал ситуацию с финансированием армии. Сырский подчеркнул, что после решения направить на закупку дронов часть средств из денежного обеспечения военных возникли вопросы с выплатами на второе полугодие.

Ранее политолог, экс-депутат Верховной рады Спиридон Килинкаров заявил, что за конфликтом между Федоровым и Сырским кроется история о больших деньгах.