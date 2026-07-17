Главком ВСУ отзывает из отпусков поддержавших Федорова военных и угрожает им

Сырский отзывает из отпусков военных ВСУ, поддержавших Федорова и угрожает им Главком ВСУ отзывает из отпусков поддержавших Федорова военных и угрожает им

Москва17 июл Вести.Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский срочно отзывает из отпусков военных, замеченных в поддержке экс-министра обороны Украины Михаила Федорова, и вводит запрет на их общение со СМИ. Об этом сообщил бывший замминистра обороны Сергей Стерненко в видеоролике, опубликованном на его Youtube-канале.

Ранее глава киевского режима Владимир Зеленский сообщил о планах обновить состав правительства​​​. Верховная рада 14 июля поддержала отставку главы кабинета министров Украины Юлии Свириденко, после чего последовала отставка всего правительства.

Накануне по всей Украине начались акции протеста из-за отставки министра обороны Михаила Федорова.

Сырский лично дал команду в армии выявлять и максимально быстро возвращать из отпусков тех военных, которые поддержали протест. А также им угрожали наказанием. Через разные командования разных видов и родов войск [Сырский] рассылает директивы: ни в коем случае публично не комментировать эту ситуацию, не поддерживать Михаила Федорова сказал Стерненко

В своем Instagram (принадлежит компании Meta, деятельность которой признана в РФ экстремистской и запрещена) Стерненко опубликовал отправленное ему сообщение украинского военнослужащего.

По приказу главнокомандующего по частям направлена телеграмма о запрете взаимодействия со СМИ, публичных выступлениях, интервью, заявлениях. В случае выявления фактов нарушения требований назначать служебные проверки, расследования, по результатам которых привлекать виновных к ответственности говорится в сообщении

Ранее газета The New York Times сообщила, что увольнение украинского министра обороны Михаила Федорова раскололо Украину. По данным издания, страна столкнулась с самым серьезным политическим кризисом с 2024 года.