СМИ: увольнение Федорова продиктовано страхом Зеленского перед конкурентами СМИ: отставка Федорова связана со страхом Зеленского перед конкурентами

Москва16 июл Вести.Отставка министра обороны Украины Михаила Федорова связана со стремлением главы киевского режима Владимира Зеленского сохранить власть и страхом перед политическими конкурентами.

Зеленский "снова и снова принимает решения, которые нельзя не назвать трусливыми", когда речь заходит о внутренней политике Украины, причем его решения "пронизаны недоверием к прогрессу и заботой о сохранении власти". К таковым относится и увольнение главы Минобороны Михаила Федорова, пишет ТАСС со ссылкой на швейцарские СМИ.

Отмечается, что Зеленский уволил Федорова не только из-за страха перед "могущественными кланами" на Украине, в частности, военными, с которыми и конфликтовал бывший министр, но и потому, что политик стал "слишком влиятельным".

Зеленский любит окружать себя партнерами, которые не противоречат ему и в отношении которых он может быть уверен, что они никогда не захотят занять кресло президента передает агентство

15 июля Федоров заявил, что покидает свой пост. Как сообщалось, следующим главой Минобороны Украины станет нынешний министр внутренних дел Игорь Клименко, его кандидатуру выдвинет глава киевского режима Владимир Зеленский. На фоне отставки Федорова во многих крупных городах Украины были организованы митинги.

Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров при этом выразил мнение, что отставка Федорова связана с неисполнением требований по темпам мобилизации.