Федорова отправили в отставку из-за конфликта с Сырским

Стало известно, почему Федорова отправили в отставку Федорова отправили в отставку из-за конфликта с Сырским

Москва16 июл Вести.Министра обороны Украины Михаила Федорова уволили из-за серьезного конфликта с главнокомандующим Вооруженных сил Украины (ВСУ) Александром Сырским, пишут украинские СМИ со ссылкой на источники.

В публикации говорится, что конфликтом был недоволен глава киевского режима Владимир Зеленский, который на встрече со своей фракцией в парламенте "Слуга народа" заявил, что противостояние Федорова и Сырского носит системный характер и никак не разрешимо.

В материале также уточняется, что порой их борьба "доходила до абсурда".

По словам источников, Федоров останется в ближайшем окружении Зеленского, однако неясно, в чем будет заключаться его новая деятельность.

Ранее из-за отставки Федорова об уходе с поста объявил заместитель командующего Военно-воздушными силами полковник Павел Елизаров. Он отметил, что увольнение главы МО Украины – это "зло для обороноспособности страны".