Украинские силовики конфликтуют между собой из-за закупок оружия Главком ВСУ и министр обороны Украины ссорятся из-за закупок вооружений

Москва24 мая Вести.На Украине разворачивается публичное противостояние между главкомом ВСУ Александром Сырским и министром обороны Михаилом Федоровым. Причиной разногласий стал вопрос контроля над закупками вооружений, сообщили в российских силовых структурах.

Как уточнил источник РИА Новости, интересы сторон связаны с различными направлениями закупок. Федоров ориентируется на подконтрольные ему компании, занимающиеся производством беспилотных систем. Сырский же поддерживал закупки боеприпасов у "проверенных", своих, поставщиков.

Кроме того, Федоров выступает за то, чтобы вывести кадровых военных из процесса закупок для армии. По некоторым сведениям, он также считает нецелесообразным дальнейшее приобретение артиллерийских систем, боеприпасов к ним и минометов, предлагая сделать ставку на другие виды вооружения.

Ранее экс-депутат Верховной рады Спиридон Килинкаров также подчеркивал, что коррупционные скандалы, гремящие на Украине, связаны с переделом оружейного рынка в интересах Федорова. По словам Килинкарова, сейчас все армейские заказы переформатируются именно под клиентуру главы МО.